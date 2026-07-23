Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Κινγκς Κάνγκουα που βρέθηκε κοντά στην ΑΕΚ – Η αποκάλυψη για καταρχήν συμφωνία με τον παίκτη

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κάνει δικό του τον Ματίας Γένσεν, δεν τα κατάφερε και σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, στρέφεται στην περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα, που μέχρι πριν από λίγες ώρες ενδιέφερε την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα της Χάποελ Μπερ Σεβά. Στο Ισραήλ αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τον 27χρονο χαφ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε πολύ κοντά στη μετακίνηση του στην ΑΕΚ, χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί η συμφωνία (αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκό ματς της ομάδας, κάτι που η Ένωση δεν ήθελε).

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Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε επίσημη πρόταση προς τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Η καταρχήν συμφωνία με Κάνγκουα

Σημαντικές λεπτομέρειες αναφορικά με την υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα γνωστοποίησε το “τριφύλλι”, την Πέμπτη (23.07.2026). Σύμφωνα με αυτές, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν είχε μόνο επαφή με τον Κινγκς Κάνγκουα αλλά και καταρχήν συμφωνία από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν ακόμα προπονητής του ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ!

Στον Παναθηναϊκό υπήρξε αναμονή προκειμένου να οριστικοποιηθεί το θέμα του νέου προπονητή, ενώ παράλληλα γίνονταν διαπραγματεύσεις με την Χάποελ Μπερ Σέβα. Την ίδια ώρα, ο Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του παίκτη.

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Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ ανέβασε την τιμή συζήτησης, ενώ από τον Παναθηναϊκό τονίζουν πως το πλεονέκτημα τους για να αποκτήσουν τον Κάνγκουα είναι το γεγονός ότι επέτρεψαν στον ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League.

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωναν από τον Παναθηναϊκό, θα επανέλθουν μετά το τέλος του αγώνα με την Πάκσι, για την όποια εξέλιξη υπάρχει.