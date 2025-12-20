Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξεπέρασε τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-0 τη Γουέστ Χαμ, χάρη σε μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πέτυχε δύο ακόμη γκολ στην Premier League και ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με την “ντοπιέτα” κόντρα στη Γουέστ Χαμ, o Έρλινγκ Χάαλαντ έφθασε τα 104 γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League, συνεχίζοντας τα… άλματα στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Νορβηγός επιθετικός άφησε μάλιστα ήδη πίσω του τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σε δύο θητείες στο Νησί, είχε πετύχει 103 γκολ με τους “κόκκινους διαβόλους”.