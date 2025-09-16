Αθλητικά

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε την εθνική Τουρκίας: Ήμασταν τόσο κοντά στο Eurobasket, θα είμαστε οι ισχυρότεροι στο Mundobasket

Η ενική Τουρκίας επέστρεψε στη “βάση” της τη Δευτέρα (15.08.2025), έχοντας στις αποσκευές το ασημένιο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ και μια ημέρα μετά, συνάντησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ΦΩΤΟ Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ΦΩΤΟ Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Την εθνική ομάδα μπάσκετ της Τουρκίας υποδέχθηκε την Tρίτη (16.09.2025) στο Προεδρικό Μέγαρο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την επιτυχία της ομάδας στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, μετά την ήττα από τη Γερμανία στον τελικό της διοργάνωσης.

Στην επίσκεψη στον Ρετζέπ Tαγίπ Ερντογάν βρέθηκε σύσσωμη η εθνική Τουρκίας, με τους Εργκίν Αταμάν και Τσεντί Οσμάν να δίνουν το παρών και τον δεύτερο να δίνει στον Τούρκο πρόεδρο μια μπάλα με τις υπογραφές των διεθνών. Φυσικά, στη συνάντηση βρέθηκε και ο πρόεδρος της τουρκικής Ομοσπονδίας μπάσκετ, Χινταγέτ Τούρκογλου.

“Θα ήθελα να συγχαρώ για μια ακόμα φορά τους αθλητές μας, που έδωσαν μια εντυπωσιακή μάχη στο Eurobasket και έφεραν τον ενθουσιασμό ενός τελικού στη χώρα μας, μετά από 24 χρόνια αναμονής” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι φέτος παρακολούθησαν ένα πολύ διαφορετικό τουρνουά και μια πολύ διαφορετική εθνική ομάδα.

“Ευχαριστώ τους προπονητές και τους αθλητές μας για την επιτυχία που έδειξαν, εκπροσωπώντας τη χώρα στο Ευρωπαϊκό. Φυσικά, είμαστε λίγο λυπημένοι που δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το κύπελλο, ενώ ήμασταν τόσο κοντά. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι έχουμε επιτύχει μια εξαιρετική δυναμική στο μπάσκετ. Πρέπει να συνεχίσουμε να την ενισχύουμε. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που χάσαμε για λίγο φέτος, θα το κατακτήσουμε τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω επίσης ότι θα συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027 και θα είμαστε η ισχυρότερη ομάδα του τουρνουά” τόνισε, έχοντας -νωρίτερα- πάρει δώρο και μια φανέλα του Σενγκούν.

Θυμίζουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συζήτηση με τον Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας, στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το ιστορικό χρυσό του μετάλλιο στην πάλη: «Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου και για τους Έλληνες»
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό, αφού έγινε ο πρώτος παλαιστής μας που κατακτά το χρυσό μετάλλιο...
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης με την ελληνική σημαία στα χέρια (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Newsit logo
Newsit logo