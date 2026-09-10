Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος και θα αναλάβει τη θέση του προπονητή στην ομάδα, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μετά από 2,5 χρόνια, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποτελεί παρελθόν και τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να τον διαδέχεται στον πάγκο των Πειραιωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 55χρονος Ισπανός τεχνικός είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία, μετά από μία σπουδαία πορεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και ο Ολυμπιακός έφθασε σε συμφωνία μαζί του, δίνοντάς του τα ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα.

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1971 στην πόλη Orio, στη Χώρα των Βάσκων, αποτελεί γέννημα θρέμμα της Real Sociedad, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 55χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Real Sociedad για 6,5 σεζόν, από το 2018 έως το 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια. Με αυτόν στην τεχνική ηγεσία κατακτήθηκε το Copa del Rey τo 2021.

Τελευταία του ομάδα πριν από τον Ολυμπιακό ήταν η Al-Shabab της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Αλγκουαθίλ.

Η φοβερή πορεία του στη Σοσιεδάδ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπήρξε ποδοσφαιριστής της Σοσιεδάδ, στη συνέχεια δούλεψε στις ακαδημίες και από το Δεκέμβριο του 2018 έως το καλοκαίρι του 2025 εργάστηκε ως πρώτος προπονητής σε 330 επίσημα ματς και είχε απολογισμό 153 νίκες, 82 ισοπαλίες και 95 ήττες.

Μέσα σε λίγα χρόνια Βάσκος προπονητής κατάφερε να μετατρέψει τη Σοσιεδάδ σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ισπανίας, πίσω από Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, και τον Απρίλιο του 2021 έζησε την σπουδαιότερη στιγμή του στον πάγκο της. Η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν νίκησε 1-0 στον αναβληθέντα τελικό της σεζόν 2019/20 του Copa del Rey την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έφερε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην πόλη μετά το 1987 και προφανώς λατρεύτηκε σα θεός.

Η Σοσιεδάδ του Αλγκουαθίλ δεν έμεινε όμως εκεί, καθώς κατάφερε να έχει μία σταθερή παρουσία στο ευρωπαϊκό στερέωμα, με αποκορύφωμα την επιστροφή στο Champions League, μετά την τέταρτη θέση στη La Liga τη σεζόν 2022/23.