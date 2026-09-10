Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Μειώθηκε η ποινή του Σίριλ Ντέσερς, επιστρέφει με Παναιτωλικό

Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε τελικά ο Νιγηριανός επιθετικός που θα χάσει μόνο το ματς με την Κηφισιά
Ο Σίριλ Ντέσερς
Ο Σίριλ Ντέσερς πανηγυρίζει για τον Παναθηναϊκό
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Ο Σίριλ Ντέσερς τιμωρήθηκε αρχικά με τρεις αγωνιστικές για την αποβολή του στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, αλλά η ποινή του “έπεσε” μετά την έφεση του “τριφυλλιού” στο ένα ματς.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει έτσι κανονικά τον Σίριλ Ντέσερς διαθέσιμο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, αφού ο Νιγηριανός επιθετικός θα εκτίσει την ποινή του στο αποψινό (10/09/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) ματς με την Κηφισιά.

Η τιμωρία του Ντέσερς άλλαξε μετά την προσφυγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, καθώς έγινε δεκτό ότι δεν επρόκειτο για βιαιοπραγία του επιθετικού του “τριφυλλιού” στο χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη.

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