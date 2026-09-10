Συναγερμός στη Ντόρτμουντ: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ο δεύτερος παίκτης που εμφάνισε κυκλοφορικό πρόβλημα

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Ντόρτμουντ το πρόβλημα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το οποίο όπως ενημέρωσε η ομάδα ήταν κυκλοφορικό και γι’ αυτό χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο για ενδελεχείς εξετάσεις.

Το περιστατικό του Κωνσταντίνου Καρέτσα δεν ήταν το μόνο, όμως που έχει προβληματίσει τη Ντόρτμουντ, καθώς σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, ακόμα ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της Κ19 παρουσίασε κυκλοφορικό πρόβλημα.

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Ο νεαρός ποδοσφαιριστής παρουσίασε τα ίδια συμπτώματα με τον Έλληνα και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, με το χρονικό πλαίσιο των δύο υποθέσεων να είναι πολύ κοντινό, κάτι που προκαλεί ερωτήματα.

Erst jetzt wird bekannt: Schon wenige Stunden vor #Karetsas klagte beim #BVB ein U19-Spieler über Kreislaufprobleme – und musste ebenfalls ins Krankenhaus.https://t.co/Qp6KORlg5w — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) September 10, 2026

Ο γερμανικός σύλλογος και το ιατρικό επιτελείο του καλείται να εξετάσεις όλα τα δεδομένα και να μάθει αν υπάρχει κάποια κοινή αιτία πίσω από τα δύο περιστατικά.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει μετά την αδιαθεσία που ένιωσε με τη Βιγιαρεάλ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών συνέδεσαν το περιστατικό με αφυδάτωση, όμως δεδομένα οι άνθρωποι της ομάδας δεν θα ρισκάρουν την επιστροφή του μέχρι να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα παρουσιάσει νέο πρόβλημα στο μέλλον.