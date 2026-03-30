Αθλητικά

Ο Έσε επιστρέφει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κρίνει ανάλογα με την κατάσταση του Αργεντινού την παρουσία του στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ
Ο Έσε
Ο Έσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την έναρξη των πλέι οφ της Super League και συγκεκριμένα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (05/04/26, 21:00) και ο Έσε αναμένεται να προπονηθεί κανονικά την Τρίτη (31/03/26).

Ο Σαντιάγκο Έσε έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και θα ενσωματωθεί στην προπόνηση (31/03/26) του Ολυμπιακού, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, μετά την άδεια που είχαν για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αρκετά πιθανό να τον τοποθετήσει στο αρχικό σχήμα του ντέρμπι αν κρίνει ότι είναι απόλυτα έτοιμος, καθώς θα έχει συμπληρώσει έναν ικανοποιητικό αριθμό προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα.

Αθλητικά
