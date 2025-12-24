Συμβαίνει τώρα:
Ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε την αγαπημένη του ταινία για τα Χριστούγεννα

Δε θα την έλεγε κανείς Χριστουγεννιάτικη ταινία, όμως ο Γάλλος με αυτή χαλαρώνει στις γιορτές
Ο Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ/ ( KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε την ταινία που προτιμά να βλέπει στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Γάλλος επέλεξε το πρώτο μέρος της τριλογίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

«Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν το «Fellowship of the Ring». Τόσο χαλαρωτική ταινία», ανέφερε ο Εβαν Φουρνιέ σε ανάρτησή του στο X.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού παραδέχτηκε ότι η επιλογή του δεν είναι συνηθισμένη και τη χαρακτήρισε περίεργη, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μία εκ των κορυφαίων ταινιών στην ιστορία.

