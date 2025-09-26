Αθλητικά

Ο Εβάν Φουρνιέ διάβαζε βιβλίο στην εξέδρα την ώρα του πρώτου ημιτελικού του Super Cup

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού δεν παρακολούθησε ιδιαίτερα τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα
Ο Εβάν Φουρνιέ διάβαζε βιβλίο στην εξέδρα την ώρα του πρώτου ημιτελικού του Super Cup

Ο Εβάν Φουρνιέ και οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν στην εξέδρα του κλειστού της Ρόδου και παρακολούθησαν τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup ανάμεσα στον Προμηθέα και την ΑΕΚ.

Για την ακρίβεια, ο Εβάν Φουρνιέ δεν φαίνεται να έδωσε και μεγάλη σημασία στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, καθώς προτίμησε να διαβάσει το βιβλίο του.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού εθεάθη με το βιβλίο ανά χείρας στις κερκίδες, την ώρα της μάχης του Προμηθέα με την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στον δεύτερο ημιτελικό και σε περίπτωση νίκης θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στον Προμηθέα το βράδυ του Σαββάτου (27/9/2025).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo