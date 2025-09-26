Ο Εβάν Φουρνιέ διάβαζε βιβλίο στην εξέδρα την ώρα του πρώτου ημιτελικού του Super Cup

Ο Εβάν Φουρνιέ και οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν στην εξέδρα του κλειστού της Ρόδου και παρακολούθησαν τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup ανάμεσα στον Προμηθέα και την ΑΕΚ.

Για την ακρίβεια, ο Εβάν Φουρνιέ δεν φαίνεται να έδωσε και μεγάλη σημασία στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, καθώς προτίμησε να διαβάσει το βιβλίο του.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού εθεάθη με το βιβλίο ανά χείρας στις κερκίδες, την ώρα της μάχης του Προμηθέα με την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στον δεύτερο ημιτελικό και σε περίπτωση νίκης θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στον Προμηθέα το βράδυ του Σαββάτου (27/9/2025).