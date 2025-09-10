Ο Εβάν Φουρνιέ ενθουσιάστηκε για την ανάληψη του Final Four από την Αθήνα – «Κυνηγετική περίοδος»

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο OAKA κάνοντας δυο post στο twitter μετά την γνωστοποίηση της είδησης.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, που ετοιμάζεται για τη δεύτερη του σεζόν με τα «ερυθρόλευκα» μετά την εμπειρία του Final Four στο Άμπου Ντάμπι και την 3η θέση που κατέλαβε η ομάδα του, παρουσιάζεται αποφασισμένος να κατακτήσει την φετινή Euroleague, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια!

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Φουρνιέ σχολίασε λακωνικά και με νόημα γράφοντας:

«Η κυνηγετική περίοδος», υποδηλώνοντας τη δίψα του για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανταμοιβή», συνοδεύοντας το μήνυμα με το hashtag της ομάδας.

The bigger the challenge the greater the reward #OlympiacosBC — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 10, 2025

Yπενθυμίζεται πως το Final Four της Euroleague για την σεζόν 2025/26 θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το γήπεδο του Παναθηναϊκού το ΟΑΚΑ, μετά την περσινή διοργάνωση στην Αραβία και συγκεκριμένα το Άμπου Ντάμπι.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα σεζόν στην Euroleague κάνει τζάμπολ στις 30 Σεπτεμβρίου.