Ο Εβάν Φουρνιέ ρώτησε για τα έργα στο Ελληνικό

Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και σχολιάζει τα πάντα στα social media, όπου η νέα του ανάρτηση αφορούσε το πρότζεκτ στο Ελληνικό.

Τα έργα για την ανάπλαση της περιοχής στο Ελληνικό και το παλιό αεροδρόμιο συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ στο Ελληνικό” ρώτησε μέσα από ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Γάλλος φόργουορντ του Ολυμπιακού, με τους ακολούθους του να σπεύδουν να τον ενημερώσουν.

When is the Ellinikon project supposed to be finished? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 18, 2026

Ίσως είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους για αγορά κατοικίας στην περιοχή ο Φουρνιέ.