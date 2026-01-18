Αθλητικά

Ο Εβάν Φουρνιέ ρώτησε για τα έργα στο Ελληνικό

Παραμένει ενεργός στα social media ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού
Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού / (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και σχολιάζει τα πάντα στα social media, όπου η νέα του ανάρτηση αφορούσε το πρότζεκτ στο Ελληνικό.

Τα έργα για την ανάπλαση της περιοχής στο Ελληνικό και το παλιό αεροδρόμιο συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις.

“Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ στο Ελληνικό” ρώτησε μέσα από ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Γάλλος φόργουορντ του Ολυμπιακού, με τους ακολούθους του να σπεύδουν να τον ενημερώσουν.

Ίσως είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους για αγορά κατοικίας στην περιοχή ο Φουρνιέ.

