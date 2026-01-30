Συμβαίνει τώρα:
Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού ψάχνει παϊδάκια στον Πειραιά

Νέα απίθανη ανάρτηση του Γάλλου σούπερ σταρ του Ολυμπιακού
Ο Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ πανηγυρίζει στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Εβάν Φουρνιέ συνεχίζει να απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα και στη δεύτερη σεζόν του στη χώρα μας ως παίκτης του Ολυμπιακού αυτή τη φορά έκανε ερώτηση στο X για… παϊδάκια.

Λίγες μόνο ώρες μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα, όπου και οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στη νίκη, ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε στα… δικά του.

Ο Γάλλος γκαρντ των “ερυθρόλευκων” έκανε ανάρτηση στο X και έγραψε: “Ποια είναι τα καλύτερα παϊδάκια στον Πειραιά, που είναι διαθέσιμα και αργά το βράδυ; Τύπου μετά από ένα παιχνίδι;”

Φυσικά τα σχόλια έπεσαν… βροχή από τους χιλιάδες ακολούθους του.

