Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού ψάχνει παϊδάκια στον Πειραιά

Ο Εβάν Φουρνιέ συνεχίζει να απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα και στη δεύτερη σεζόν του στη χώρα μας ως παίκτης του Ολυμπιακού αυτή τη φορά έκανε ερώτηση στο X για… παϊδάκια.

Λίγες μόνο ώρες μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα, όπου και οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στη νίκη, ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε στα… δικά του.

Ο Γάλλος γκαρντ των “ερυθρόλευκων” έκανε ανάρτηση στο X και έγραψε: “Ποια είναι τα καλύτερα παϊδάκια στον Πειραιά, που είναι διαθέσιμα και αργά το βράδυ; Τύπου μετά από ένα παιχνίδι;”

Best lamb chops in Piraeus thats open late?? Like after a game — Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 30, 2026

Φυσικά τα σχόλια έπεσαν… βροχή από τους χιλιάδες ακολούθους του.