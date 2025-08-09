O Eυθύμης Κουλούρης στο στόχαστρο αρκετών ομάδων σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα

Ο Ευθύμης Κουλούρης βρίσκεται στο επίκεντρο των πολωνικών ρεπορτάζ, καθώς έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο 29χρονος επιθετικός δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Ο Κουλούρης, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων (κυρίως από τη Μέση Ανατολή) και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ δεν θα έλεγε όχι σε μια ενδεχόμενη αποχώρησή του από την Πογκόν.

Και μπορεί η ομάδα να εμφανιζόταν διατεθειμένη να προχωρήσει σε αύξηση αποδοχών προκειμένου να τον κρατήσει στο ρόστερ της, ωστόσο η υπόθεση έχει μετατραπεί σε μεταγραφικό σίριαλ. Ο προπονητής της ομάδας, Ρόμπερτ Κολεντόβιτς, έχει δηλώσει δημόσια ότι θα ήθελε την παραμονή του Κουλούρη, παρόλα αυτά, παραδέχθηκε πως η πίεση από την αγορά είναι μεγάλη.

Το ποσό που θα έπειθε τον πολωνικό σύλλογο να πουλήσει τον Κουλούρη είναι μεταξύ 4 και 4,5 εκατ. ευρώ, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν εντοπίσει τον πιθανό αντικαταστάτη του, σε περίπτωση που η μεταγραφή ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Άλεξ Χαντιτάγκι, έβαλε προσωρινά… φρένο στα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας πως ο παίκτης δε θα αποχωρήσει εντός της φετινής σεζόν. Όπως αποκάλυψε, ο Κουλούρης έχει ακόμα έναν χρόνο συμβολαίου, ενώ υπάρχει ήδη πρόταση ανανέωσης για τρία χρόνια, που θα τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Πογκόν!

Ωστόσο σε περίπτωση που ο Κουλούρης συνεχίσει να «πυροβολεί» τα αντίπαλα δίχτυα, η παραμονή του στον σύλλογο θα γίνει δυσκολότερη.