Ο Φαρίντ του Παναθηναϊκού στην κορυφή του Top10 της Euroleague και Χολ του Ολυμπιακού στο Νο6

Δεύτερη σερί αγωνιστική που ο σέντερ του Παναθηναϊκού καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτιά
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η 12η αγωνιστική της Euroleague είχε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις, με τον Παναθηναϊκό να έχει την… κορυφαία παρουσία στο top10 με τις κορυφαίες της στιγμές.

Στην κορυφή του top10 της Euroleague βρίσκεται το τρομερό μπλοκ του Κένεθ Φαρίντ στον Καμπενγκέλε, κατά τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Dubai BC.

Θυμίζουμε ότι ο “Manimal” είχε την πρωτιά και στο προηγούμενο top10 της Euroleague, με το απίστευτο κάρφωμα που είχε κάνει κόντρα στον Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρουσία στις εντυπωσιακές φάσεις της 12ης αγωνιστικής έχει και ο Ολυμπιακός.

Στο νούμερο 6 του top10 βρίσκεται ένα follow κάρφωμα του Χολ, στο παιχνίδι των Πειραιωτών με την Παρί!

