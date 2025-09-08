Ο Φερνάντο Σάντος απολύθηκε από προπονητής της εθνικής Αζερμπαϊτζάν

Τέλος ο Φερνάντο Σάντος από τον πάγκο του Αζερμπαϊτζάν! Όπως γίνεται γνωστό, ο 70χρονος Πορτογάλος προπονητής απολύθηκε από την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας και πλέον είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Φερνάντο Σάντος δέχθηκε αρκετά “πυρά” τα τελευταία 24ωρα, μετά και τη βαριά ήττα του Αζερμπαϊτζάν στην έδρα της Ισλανδίας (5-0) και είδε την… πόρτα της εξόδου από την ομάδα, με τις δυο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

OFICIAL: Fernando Santos foi despedido do Azerbaijão após 11 jogos, sem nenhuma vitória pic.twitter.com/P7788xY6S3 — B24 (@B24PT) September 8, 2025

Η θητεία του πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν ήταν πολύ σύντομη, καθώς ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024. Σε 11 ματς ο Φερνάντο Σάντος “μέτρησε” 9 ήττες και δυο ισοπαλίες.