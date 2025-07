O Φίλιπ Πετρούσεφ ανακοινώθηκε από την Dubai BC

Η Dubai BC συνεχίζει να δυναμώνει εντυπωσιακά ενόψει της πρώτης της συμμετοχής στην Euroleague, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Φίλιπ Πετρούσεφ. Η ανακοίνωση ήρθε λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της παραχώρησης του Σέρβου σέντερ από τον Ολυμπιακό.

Ο Πετρούσρφ θα φορέσει τη φανέλα της νεοσύστατης ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προχωρά με σταθερά βήματα στον μεταγραφικό σχεδιασμό της, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ της. Η μεταγραφή του Σέρβου για την Dubai BC κόστισε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό που καταβλήθηκε ως buy-out στους Πειραιώτες.

Η Dubai BC, που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση με τις προσθήκες παικτών όπως οι Αλέξα Αβράμοβιτς, Τζάναν Μούσα, Ντουέιν Μπέικον και Μαμ Ζαϊτέ, δείχνει αποφασισμένη να παρουσιαστεί ανταγωνιστική από την πρώτη της σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Την περασμένη σεζόν, ο Πετρούσεφ αγωνίστηκε στην EuroLeague με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, μετρώντας κατά μέσο όρο 14,1 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα, δείχνοντας την ικανότητά του να προσφέρει σε πολλαπλούς τομείς του παιχνιδιού.

