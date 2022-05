Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει γίνει μήλον της έριδος για Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν και το μέλλον του παραμένει στον… αέρα, αφού και ο ίδιος μοιάζει αναποφάσιστος.

Νέα ρεπορτάζ τον θέλουν μάλιστα να απομακρύνεται πια από τους Μαδριλένους, παρότι πριν λίγες ημέρες εμφανιζόταν να έχει φθάσει σε οριστική συμφωνία με τη “Βασίλισσα”.

Διάσημος ρεπόρτερ αναφέρει λοιπόν, ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ενημέρωσε τους παίκτες της ομάδας στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με τη Ρεάλ Μπέτις, ότι ο Εμπαπέ δεν θα πάει στην ομάδα τους.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming



Let’s wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything