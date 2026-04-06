Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα αγωνιστεί στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα είναι τελικά διαθέσιμος, ούτε για το πρώτο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Άρσεναλ στα προημιτελικά του Champions League, αφού δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά τη φετινή σεζόν από τραυματισμούς, ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ, αλλά δεν θα προλάβει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός θα μείνει εκτός αποστολής για το πρώτο ματς με τους “κανονιέρηδες” στο Champions League και πλέον στρέφει το “βλέμμα” του στη ρεβάνς του Λονδίνου.