Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του Λουίς Σουάρες στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Φώτης Ιωαννίδης δουλεύει σκληρά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στοχεύοντας στο να γίνει ο βασικός επιθετικός των πρωταθλητών Πορτογαλίας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι αποφασισμένος να κερδίσει θέση στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπως αναφέρει η Α Bola.

Ο Έλληνας επιθετικός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και σκόραρε τη Δευτέρα (22/9/2025) το πρώτο του γκολ στη νίκη της ομάδας του με 3-0 κόντρα στη Μορεϊρένσε.

Συγκεκριμένα, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού μπήκε στο παιχνίδι στο 78′ και 13 λεπτά αργότερα σημείωσε ένα ωραίο γκολ, έπειτα από ασίστ του Άλισον Σάντος.

Στόχος του Φώτη Ιωαννίδη είναι να πάρει τη φανέλα βασικού από τον Κολομβιανό Λουίς Σουάρες, ο οποίος τα πηγαίνει, βέβαια, περίφημα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Το σίγουρο είναι ότι ο Έλληνας επιθετικός απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, Ρούι Μπόρζες, ο οποίος στους επόμενους αγώνες αναμένεται να του δώσει την ευκαιρία να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.