Ο Φώτης Ιωαννίδης με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Η φωτογραφία με Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και Ανδρέα Νινιάδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την πορτογαλική ομάδα και τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.

Στο περιθώριο του deal, ο Φώτης Ιωαννίδης φωτογραφήθηκε μαζί με τους μάνατζέρ του, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και Ανδρέα Νινιάδη, με τον γιο του “Τζόλε”, Άλεξ Τζόρτζεβιτς να δημοσιεύει τις σχετικές λήψεις στο Instagram και να αποθεώνει τον πρώην φορ του Παναθηναϊκού και πλέον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

“Ο Φώτης είναι ένα Λιονταρι. Με υπομονή, προκλήσεις, εμπιστοσύνη και σκληρή δουλειά, ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πλέον παίκτης της Σπόρτινγκ, με την μεταγραφή του να έχει πλέον ολοκληρωθεί και επίσημα.

Αυτή η συμφωνία όχι μόνο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη πώληση για τον Παναθηναϊκό στην ιστορία του με μεγάλη διαφορά, αλλά και ξεπερνά την προηγούμενη μεγαλύτερη συμφωνία της Σπόρτινγκ.

Και τώρα σε ένα ιδανικό περιβάλλον ήρθε η ώρα να δείξει στον υπόλοιπο κόσμο τι είναι ικανός να κάνει. Καλή τύχη Φωτάρα”, ήταν το μήνυμα που συνόδεψε τη συγκεκριμένη ανάρτηση.