Αθλητικά

O Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η Μορεϊρένσε έγινε το πρώτο «θύμα» του Έλληνα επιθετικού στην Πορτογαλία
Ο Φώτης Ιωαννίδης πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Φώτης Ιωαννίδης πανηγυρίζει το γκολ του / REUTERS / Pedro Nunes

Ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε… λογαριασμό στην Πορτογαλία. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πρωτάθλημα, κάνοντας το τελικό 3-0 για την ομάδα του κόντρα στην Μορεϊρένσε.

Στην νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε το τελευταίο της γκολ, στο 90+4′. Μετά από συρτή σέντρα του Άλισον Σάντος, ο Έλληνας φορ να πλασάρει ιδανικά από το ύψος της μικρής περιοχή, σκοράροντας το πρώτο του τέρμα με την νέα του ομάδα.

Όπως είναι λογικό ο ίδιος «πνίγηκε» στην αγκαλιά των συμπαικτών του, οι οποίοι θέλησαν να τον συγχαρούν. Yπενθυμίζεται ότι ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μεταγραφή φέτος το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τους νικητές, οι οποίοι πήραν την πέμπτη νίκη τους σε 6 αγωνιστικές και βρίσκονται στο -3 από την Πόρτο, τη μοναδική ομάδα από την οποία έχουν ηττηθεί, ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι ο Βαγιαννίδης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo