Ο Φώτης Ιωαννίδης πλησιάζει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Στα 22 εκατομμύρια ανέβηκαν οι Πορτογάλοι

Οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση της μεταγραφής του Έλληνα επιθετικού στην πορτογαλική ομάδα θα υπάρξουν στο τέλος της εβδομάδας
Ο Φώτης Ιωαννίδης
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Η διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας «πιέζει» τις τελευταίες ώρες για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με πηγές από την χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου, οι διοικούντες την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ανέβασαν την προσφορά τους στα 22 εκ. ευρώ, ενώ στην σχετική πρόταση, προβλέπονται μπόνους επίτευξης στόχων και ποσοστό μεταπώλησης.

Οι Πορτογάλοι θέλουν μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη να «κλείσουν» την μεταγραφή και στην συνέχεια να παραχωρήσουν τον Χάρντερ στην Μίλαν.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι διοικούντες τον Παναθηναϊκό και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την μεταγραφή του διεθνούς επιθετικού.

Όπως υποστηρίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η «μετακόμιση» του Ιωαννίδη στην πορτογαλική πρωτεύουσα -όπου θα συναντηθεί και πάλι με τον Γιώργο Βαγιαννίδη- θα οριστικοποιηθεί μετά την ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ.

