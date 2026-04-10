Ο Φώτης Κατσικάρης ανακοινώθηκε από την Αλ Αχλί Βεγγάζης

Στη Λιβύη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας προπονητής
Ο Κατσικάρης στον πάγκο της Ουνικάχα Μάλαγα/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Φώτης Κατσικάρης βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Λιβύη, με την Αλ Αχλί Βεγγάζης να ανακοινώνει την απόκτησή του με κάθε επισημότητα.

Η Αλ Αχλί Βεγγάζης αγωνίζεται στο Basketball Africa League και είναι η πρώτη ομάδα από τη Λιβύη που αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα το 2024 και ο Φώτης Κατσικάρης θα είναι στον πάγκο της ομάδας.

Ο Έλληνας πρώην ομοσπονδιακός προπονητής θα ταξιδέψει το Μεγάλο Σάββατο (11/04/26) στη Λιβύη για να συναντήσει για πρώτη φορά τους παίκτες του και να πιάσει δουλεία στην ομάδα της χώρας.

 
 
 
 
 
«Ας καλωσορίσουμε όλοι μαζί τον νέο προπονητή της πρώτης ομάδας μπάσκετ μας, τον Έλληνα Φώτη Κατσικάρη», έγραψε η Αλ Αχλί Βεγγάζης στην ανακοίνωσή της.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
53
47
44
40
