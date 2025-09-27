Ο Φρανκ Νιλικίνα έφθασε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Ο Φρανκ Νιλικίνα αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η πτήση του Φανκ Νιλικίνα έφθασε με καθυστέρηση περίπου μισής ώρας στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να παρουσιαστεί κι επίσημα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πάντως στη Ρόδο για τη Super Cup.

Ο Γάλλος γκαρντ θα περιμένει την επιστροφή της ομάδας στον Πειραιά, για να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και να ξεκινήσει προπονήσεις ενόψει της έναρξης της Euroleague την ερχόμενη εβδομάδα.