Ο Φραντσέσκο Τότι στο Ολίμπικο για να φουντώσει τα σενάρια επιστροφής του στη Ρόμα

Στο παιχνίδι της Ρόμα με την Κάλιαρι στο Ολίμπικο ο Φραντσέσκο Τότι βρέθηκε στις εξέδρες για να δει από κοντά την ομάδα του στην προσπάθεια να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Αυτό προκάλεσε κουβέντα για επιστροφή του Τότι στη Ρόμα σε πόστο στη διοίκηση της ομάδας, λίγα 24ωρα αφότου ο νυν σύμβουλος της διοίκησης, Κλαούντιο Ρανιέρι, είχε ανοίξει την πόρτα της επιστροφής.

Ο Ρανιέρι είχε αναφέρει ότι η διοίκηση σκέφτεται να κάνει πρόταση επιστροφής στον εμβληματικό αρχηγό της ομάδας, που την τίμησε για 24 ολόκληρα χρόνια.

Συνήθως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά και είναι πολύ πιθανό οι φίλοι των «τζιαλορόσι» να έχουν ξανά στην καθημερινότητά τους τον Τότι, έστω και από διοικητικό πόστο.