Ο Γιάν Μοντέρο πέταξε την μπάλα και έσπασε το χρονόμετρο στο Βαλένθια – Ολυμπιακός

Μια μικρή διακοπή είχε το ματς του Ολυμπιακού στην έδρα της Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιαν Μοντέρο να κάνει μια αψυχολόγητη κίνηση, 7:48 πριν από το φινάλε της αναμέτρησης.

Κατεβάζοντας την μπάλα στην επίθεση της Βαλένθια, ο Γιαν Μοντέρο δέχθηκε ένα φάουλ και πέταξε ψηλά την μπάλα. Αυτή όμως δεν χτύπησε το ταμπλό, αλλά πήγε λίγο πιο πάνω, στον πίνακα του χρονομέτρου των 24 δευτερολέπτων.

Ο Μοντέρο κατάφερε κάτι σπάνιο, ξεκολλώντας κάποια από τα πλακάκια του χρονόμετρου, που εμφανίστηκαν να κρέμονται, προκαλώντας τη διακοπή του αγώνα.

Jean Montero did something incredible in the game between Valencia and Olympiacos – he broke the clock. pic.twitter.com/fkcrwYcSIR — Basketball Sphere (@BSphere_) March 24, 2026

Οι παίκτες των δυο ομάδων πήγαν στους πάγκους τους, τη στιγμή που άνθρωπος του γηπέδου ανέβηκε με σκάλα, για να διορθώσει τη ζημιά, βάζοντας τα “πλακάκια” που ξεκόλλησαν στη θέση τους.