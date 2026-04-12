Ο Γιανίκ Σίνερ νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ στο Μόντε Κάρλο και ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Γιανίκ Σίνερ εκθρόνισε τον Κάρλος Αλκαράθ τόσο στο Μόντε Κάρλο όσο και από το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Ιταλός τενίστας μπορεί τελικά και στη χωμάτινη επιφάνεια, με τον Γιανίκ Σίνερ να κερδίζει τον πρώτο μεγάλο τίτλο στο Μόντε Κάρλο κόντρα στον μεγάλο του αντίπαλο και σπεσιαλίστα στο χώμα, Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 24χρονος επιβλήθηκε του Ισπανού με 7-6 (5), 6-3 και από αύριο (13/4) θα βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας στο Νο.2 τον Κάρλος Αλκαράθ.

Αυτός ήταν ο 3ος συνεχόμενος τίτλος του Σίνερ, που τον προηγούμενο μήνα κατέκτησε το Indian Wells και το Μαϊάμι.

Σε Masters 1000 έφτασε τους 8 τίτλους ο Ιταλός (8-4), ενώ συνολικά στο tour τους 27 (27-9). Επίσης μετράει 22 σερί νίκες σε Masters διοργανώσεις, με μόλις ένα χαμένο σετ, αυτό από τον Τόμας Μάχατς στη φάση των “16” του Monte-Carlo.

Όσο για τη μάχη με τον Αλκαράθ, μείωσε σε 10-7 ο Ιταλός, που πανηγύρισε τη 2η συνεχόμενη νίκη του επί του μεγάλου του αντιπάλου.