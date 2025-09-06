Ο Γιανίκ Σίνερ πέρασε στον τελικό του US Open και έκλεισε νέα «τιτανομαχία» με τον Κάρλος Αλκαράθ

Θα υπερασπιστεί τον τίτλο του! Ο κάτοχος του US Open, Γιανίκ Σίνερ, νίκησε με 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ στον δεύτερο ημιτελικό του αμερικανικού Grand Slam και θα παίξει στον τελικό με τον Κάρλος Αλκαράθ, ανανεώνοντας μια από τις πιο συναρπαστικές αντιπαλότητες του αθλήματος.

Λίγο αφότου ο Κάρλος Αλκαράθ κατάφερε να αποκλείσει στα τρία σετ τον 24 φορές πρωταθλητή Grand Slam Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Γιανλικ Σίνερ -έστω και με μικρή δυσκολία- επικράτησε του Καναδού τενίστα και εξασφάλισε έναν τρίτο συνεχόμενο τελικό με τον Ισπανό.

Ο Σίνερ, Νο1 στον κόσμο, ολοκλήρωσε το μονόπλευρο πρώτο σετ με 6-1. Ο Οζέ-Αλιασίμ ηρέμησε τα νεύρα του στο δεύτερο και με μπρέικ πήρε προβάδισμα 5-3 και το κατάκτησε ισοφαρίζοντας τον αγώνα, προτού χάσει το τρίτο με το ίδιο σκορ (6-3) από τον αντίπαλό του.

Ο Σίνερ, ο οποίος πήρε ιατρικό τάιμ άουτ για ένα απροσδιόριστο πρόβλημα στο ίδιο σετ, βρήκε τον ρυθμό του για να κλείσει το παιχνίδι αποκρούοντας τη δυνατή αντίσταση του Καναδού αντίπαλού του με μερικά καθοριστικά σερβίς.

Θυμίζουμε πως ο Γιανίκ Σίνερ κέρδισε τη φετινή σεζόν το Australian Open και το Wimbledon, ενώ έχασε στον τελικό του Roland Garros από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Παράλληλα, ο Σίνερ έφτασε και τις 300 νίκες καριέρας στο tour και έγινε ο πρώτος παίκτης που γεννήθηκε στη δεκαετία του 2000 και το καταφέρνει.