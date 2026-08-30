Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με προστατευτική μπότα και μπαστούνι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνει την Κυριακή (30.08.2026, 18:30) το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι της στην Premier League, φιλοξενώντας την Ίπσουιτς για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο θρυλικός προπονητής της ομάδας, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, δεν θα μπορούσε να λείπει από το ματς στο “Ολντ Τράφορντ”.

Ο Σερ ¨Αλεξ Φέργκιουσον μας έχει συνηθίσει, στο να παρακολουθεί από κοντά τα εντος έδρας ματς της Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί και σε εκτός έδρας εξέδρα για τη μεγάλη του αγάπη.\

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά, όπως, οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτρεντ έχουν έναν ακόμα λόγο να συγκινηθούν, στη θέα του θρύλου της ομάδας τους. Ο Φέργκιουσον βρέθηκε από νωρίς στο “Ολντ Τράφορντ”, φέροντας… τραυματισμό!

Ο 84χρονος εμφανίστηκε στο γήπεδο των “κόκκινων διαβόλων” φορώντας μια προστατευτική μπότα στο δεξί του πόδι και κρατώντας ένα μπαστούνι ώστε να μπορεί να στηρίζετε, ενδεχομένως, από κάποιον πρόσφατο πρόβλημα στο πόδι του.

Sir Alex Ferguson is back at Old Trafford to watch Manchester United. He is wearing a boot. #MUFC [bellemufc IG] pic.twitter.com/KIjbIqGvhI — UtdTruthful (@Utdtruthful) August 30, 2026

Sir Alex Ferguson arrived at Old Trafford pic.twitter.com/4XHFrhGp3R — utdreport (@utdreport) August 30, 2026

Τα σχόλια αγάπης προς το πρόσωπό του στα social media έπεσαν… βροχή, με τον κόσμο να εκθειάζει την απόφασή του να βρεθεί στο πλευρό της Γιουνάιτεντ, παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.