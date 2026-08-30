Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με προστατευτική μπότα και μπαστούνι

Ο τραυματίας θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο “Ολντ Τράφορντ”
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με προστατευτική μπότα και μπαστούνι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνει την Κυριακή (30.08.2026, 18:30) το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι της στην Premier League, φιλοξενώντας την Ίπσουιτς για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο θρυλικός προπονητής της ομάδας, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, δεν θα μπορούσε να λείπει από το ματς στο “Ολντ Τράφορντ”.

Ο Σερ ¨Αλεξ Φέργκιουσον μας έχει συνηθίσει, στο να παρακολουθεί από κοντά τα εντος έδρας ματς της Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί και σε εκτός έδρας εξέδρα για τη μεγάλη του αγάπη.\

Αυτή τη φορά, όπως, οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτρεντ έχουν έναν ακόμα λόγο να συγκινηθούν, στη θέα του θρύλου της ομάδας τους. Ο Φέργκιουσον βρέθηκε από νωρίς στο “Ολντ Τράφορντ”, φέροντας… τραυματισμό!

Ο 84χρονος εμφανίστηκε στο γήπεδο των “κόκκινων διαβόλων” φορώντας μια προστατευτική μπότα στο δεξί του πόδι και κρατώντας ένα μπαστούνι ώστε να μπορεί να στηρίζετε, ενδεχομένως, από κάποιον πρόσφατο πρόβλημα στο πόδι του.

Τα σχόλια αγάπης προς το πρόσωπό του στα social media έπεσαν… βροχή, με τον κόσμο να εκθειάζει την απόφασή του να βρεθεί στο πλευρό της Γιουνάιτεντ, παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
152
133
86
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo