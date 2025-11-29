Αθλητικά

Ο Γιάννης Αλαφούζος στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Στο «Γιώργος Καλαφάτης» βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων»
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κορωπί το Σάββατο (29.11.2025) πριν την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην Ένωση και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Παράλληλα, το “τριφύλλι” θα προσπαθήσει να διευρύνει το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του, επί ημερών Ράφα Μπενίτεθ. Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε συνομιλίες με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού εκφράζοντάς τους την υποστήριξή του στην προσπάθειά τους.

Θυμίζουμε πως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση και πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
65
59
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo