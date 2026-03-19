Ο Γιάννης Αλαφούζος στο «La Cartuja» για το Μπέτις – Παναθηναϊκός

Στη ρεβάνς των “πρασίνων” ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός δίνει μεγάλο αγώνα ρεβάνς στην έδρα της Μπέτις, για τους “16” του Europa League και ο Γιάννης Αλαφούζος δεν θα μπορούσε να μην δώσει το «παρών» στη Σεβίλλη.

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας προκειμένου στηρίξει από κοντά την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, για πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» είχε και τετ α τετ με τον Ράφα Μπενίτεθ, όταν έκανε την καθιερωμένη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο του «La Cartuja». Τον Γιάννη Αλαφούζο συνόδευαν οι Λεωνίδας Μπουτσικάρης, Τάκης Φύσσας και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

