Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε τη συνομιλία του με τον Μάικλ Τζόρνταν – Τι είπε για Κόμπι Μπράιαντ και Νίκο Γκάλη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σε ένα νέο ηχητικό στο podcast Thanalysis Show του αδερφού του, Θανάση Αντετκούνμπο και αποκάλυψε τη συνομιλία του με τον Μάικλ Τζόρνταν, το σημειωματάριο που έχει από τις προπονήσεις του με τον Κόμπι Μπράιαντ, αλλά και την πρώτη γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη.

Το Thanalysis Show δημοσίευσε ένα νέο ηχητικό με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο οποίο ο ηγέτης των Μιλογυόκι Μπακς επισήμανε τη μεγάλη του προσπάθεια για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζόρνταν στην κοινή βράβευσή τους ως δύο από τους 75 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ. Πιστεύω πως ήξερε ποιος ήμουν, αλλά σαν ένα παιδί από την Ελλάδα, στα 27 μου χρόνια τότε, δεν ήξερα να βλέπει ακόμα μπάσκετ και αν ξέρει ποιος είμαι. Αλλά ο τρόπος που με κοίταξε ήταν σαν να μου έδινε τη… σκυτάλη! Όχι πλάκα κάνω, αλλά μου είπε “ο τρόπος που παίζεις, τόσο σκληρά, είναι μία έμπνευση”.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποστήριξε ότι ένιωσε μία αύρα με τον Μάικλ Τζόρνταν την οποία έχει νιώσει μόνο με τον Κόμπι Μπράιαντ, τον Κέβιν Γκαρνέτ και τον Νίκο Γκάλη. “Έχω ακόμη το σημειωματάριο με όλα όσα μου είπε ο Κόμπι όταν προπονηθήκαμε μαζί και αυτό σημαίνει τόσα πολλά για μένα”, ανέφερε αρχικά ο “Greek Freak”, ενώ για τον Κέβιν Γκαρνέτ είπε ότι σε έκανε να περάσεις μέσα από τοίχο με όσα έλεγε.

The story of @Giannis_An34 meeting Michael Jordan is worth EVERY SECOND of your time.



Listen pic.twitter.com/sZTSKcpLYb