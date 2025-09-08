O Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε από την FIBA με ένα κινηματογραφικό video

Ένα εντυπωσιακό video με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο instagram η FIBA, με τον ηγέτη της Εθνικής μπάσκετ να… πετάει και να καρφώνει εντυπωσιακά στο αντίπαλο καλάθι στον πρόσφατο αγώνα της «γαλανόλευκης» στο Eurobasket.

Όπως είναι λογικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνώρισε την αποθέωση, με τους χρήστες να μένουν άφωνοι με την επίδοση του «Greak Freak» ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη της Εθνικής μπάσκετ απέναντι στο Ισραήλ με 84-79, στη φάση των «16» του Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα ο Αντετοκούνμπο με αυτό το άλμα θύμισε Τεντόγλου στο slow motion της FIBA, με το στιγμιότυπο να είναι ντυμένο μουσικά με το τραγούδι “Wings” του Macklemore & Ryan Lewis, προσθέτοντας έναν τόνο στη στιγμή!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Υπενθυμίζεται πως απέναντι στο Ισραήλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.