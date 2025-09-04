Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε από την «Μarca»: «Η ημέρα του θηρίου»

Η Εθνική μπάσκετ κοντράρεται απέναντι στην Ισπανία (21:30, 4/9/25) στο τελευταίο παιχνίδι των δυο ομάδων στη φάση των ομίλων του Eurobasket, με τους Ίβηρες να κάνουν ξεχωριστή αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, η «Marca» αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφερόμενη στον Έλληνα διεθνή ως θηρίο» και γίγαντα που φοβούνται όλοι οι αντίπαλοι της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket. Άλλωστε, στα δυο παιχνίδια που έχει πατήσει στο παρκέ ο «Greak Freak» οι αριθμοί του προκαλούν… τρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αυτό διότι μετρά 29 πόντους σε 27,2 λεπτά συμμετοχής, με τον ίδιο να δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Την ίδια ώρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μαζέψει και 7,5 ριμπάουντ Μ.Ο, ενώ μετρά ποσοστό ευστοχίας 74,2% στα σουτ!

Όλα αυτά φαίνεται πως έχουν εντυπωσιάσει τους Ισπανούς, οι οποίοι θα αναζητήσουν τον τρόπο για να περιορίσουν το μεγάλο αστέρι της Εθνικής μπάσκετ.

Μάλιστα, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες στο ισπανικό ρόστερ, υπογράμμισε ότι «προσπαθεί να διαλύσει ό,τι βρει μπροστά του. Είναι από τους καλύτερους».