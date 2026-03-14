Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν μπροστά τους ένα εκτός έδρας παιχνίδι με τους Ατλάντα Χοκς στο NBA, για το οποίο δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για λόγους ξεκούρασης.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από τραυματισμό και με τους Μιλγουόκι Μπακς να έχουν μείνει ουσιαστικά εκτός στόχων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολουθεί πιο συντηρητικό πρόγραμμα και έτσι δεν θα πιεστεί να αγωνιστεί κόντρα στους Ατλάντα Χοκς.

Τα “ελάφια” ανακοίνωσαν μάλιστα την απουσία του από το παιχνίδι στην Ατλάντα, στο οποίο δεν θα παίξει ούτε ο Ουσμάν Ντιένγκ, ενώ διαθέσιμος είναι τελικά ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.