Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς

Ο Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς / Reuters / Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν μπροστά τους ένα εκτός έδρας παιχνίδι με τους Ατλάντα Χοκς στο NBA, για το οποίο δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για λόγους ξεκούρασης.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από τραυματισμό και με τους Μιλγουόκι Μπακς να έχουν μείνει ουσιαστικά εκτός στόχων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολουθεί πιο συντηρητικό πρόγραμμα και έτσι δεν θα πιεστεί να αγωνιστεί κόντρα στους Ατλάντα Χοκς.

Τα “ελάφια” ανακοίνωσαν μάλιστα την απουσία του από το παιχνίδι στην Ατλάντα, στο οποίο δεν θα παίξει ούτε ο Ουσμάν Ντιένγκ, ενώ διαθέσιμος είναι τελικά ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo