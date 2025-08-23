Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δώρισε από ένα ζευγάρι παπούτσια σε όλα τα μέλη της Εθνικής μπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για ακόμη πως πέρα από ηγέτης εντός παρκέ, είναι και πολύ σπουδαία προσωπικότητα, με τον αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς να δωρίζει σε όλα τα μέλη της Εθνικής μπάσκετ από ένα ζευγάρι των νέων του παπουτσιών, Giannis Freak 7 “Night Shift”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να χαρίσει προσωπικά δώρα στους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής μπάσκετ, με την ΚΑΕ να γνωστοποιεί την συγκεκριμένη πράξη μέσα από το instagram.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για μια ακόμα χρονιά ήταν… πιστός στη συνήθειά του λίγο πριν την αναχώρηση της Εθνικής ομάδας για μια μεγάλη διοργάνωση

Οι συμπαίκτες του και όλα τα μέλη της ομάδας παρέλαβαν και απολαμβάνουν το εκλεκτό δώρο του, από ένα ζευγάρι Giannis Freak 7 “Night Shift” με την ευχή να είναι… καλοφόρετα και να δώσουν ώθηση στη μεγάλη προσπάθεια στο Ευρωμπάσκετ 2025» αναφέρει η ομοσπονδία μπάσκετ.

Ο Giannis έγινε, όπως χαρακτηριστικά λένε πολλοί, “Άγιος Βασίλης” της «γαλανόλευκης», σκορπίζοντας χαμόγελα και ενισχύοντας το ηθικό της ομάδας, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη διοργάνωση.