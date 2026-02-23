Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε χαρά σε έναν 6χρονο που νίκησε τον καρκίνο

Όμορφη στιγμή στην κερκίδα των Μιλγουόκι Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε χαρά σε έναν 6χρονο που νίκησε τον καρκίνο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός με τραυματισμό για τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά πριν το παιχνίδι με τους Τορόντο Ράπτορς είχε την ευκαιρία να συναντήσει έναν μικρό οπαδό της ομάδας στην κερκίδα.

Ο 6χρονος Μέισον νίκησε τον καρκίνο και το ανακοίνωσε στον κόσμο με ένα πλακάτ, το οποίο του έδωσε την ευκαιρία να συναντήσει και τον αγαπημένο του παίκτη από τους Μιλγουόκι Μπακς, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek Freak” έκανε… high 5 με τον πιτσιρικά και αστειεύτηκε για τη δύναμή του, υποστηρίζοντας ότι θα χρειαστεί να μείνει ακόμη 6 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Το video έγινε viral και δημοσιεύτηκε και από τον επίσημο λογαριασμό του NBA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
117
105
74
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo