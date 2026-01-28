Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα: Βόμβα από το ESPN

Η στιγμή της αποχώρησης του Έλληνα σούπερ σταρ από τους Μπακς φαίνεται ότι έφτασε
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς/ (AP Photo/Eric Gay)

Aπομένουν λίγες μέρες μέχρι την Trade Deadline (22:00 Ελλάδας το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου) και ο Σαμς Σαράνια τάραξε τα νερά του NBA, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τους Μπακς.

“Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα“, ανέφερε ο κορυφαίος δημοσιογράφος του ESPN για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος είναι πιο κοντά από ποτέ στην πόρτα της εξόδου από τους Μπακς.

“Αρκετές ομάδες έχουν καταθέσει επιθετικές προσφορές στους Μπακς, που έχουν αρχίσει να ακούνε. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι στο Μιλγουόκι είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στο να δεχθούν προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο, ωστόσο, εξηγούν ότι δεν βιάζονται για να αποφασίσουν για το μέλλον του παίκτη τους. Αυτό μπορεί να το κάνουν το καλοκαίρι, αν θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να λάβουν ένα μεγάλο ταλέντο και πολλά draft picks” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σαράνια.

“Πηγές λένε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τους Μπακς πως πιστεύει ότι έφτασε η στιγμή να χωρίσουν τους δρόμους τους, με αποτέλεσμα μία ανταλλαγή να είναι πλέον πιθανή” προσθέτει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
91
69
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo