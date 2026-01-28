Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα: Βόμβα από το ESPN

Aπομένουν λίγες μέρες μέχρι την Trade Deadline (22:00 Ελλάδας το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου) και ο Σαμς Σαράνια τάραξε τα νερά του NBA, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τους Μπακς.

“Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα“, ανέφερε ο κορυφαίος δημοσιογράφος του ESPN για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος είναι πιο κοντά από ποτέ στην πόρτα της εξόδου από τους Μπακς.

“Αρκετές ομάδες έχουν καταθέσει επιθετικές προσφορές στους Μπακς, που έχουν αρχίσει να ακούνε. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι στο Μιλγουόκι είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στο να δεχθούν προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο, ωστόσο, εξηγούν ότι δεν βιάζονται για να αποφασίσουν για το μέλλον του παίκτη τους. Αυτό μπορεί να το κάνουν το καλοκαίρι, αν θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να λάβουν ένα μεγάλο ταλέντο και πολλά draft picks” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σαράνια.

“Πηγές λένε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τους Μπακς πως πιστεύει ότι έφτασε η στιγμή να χωρίσουν τους δρόμους τους, με αποτέλεσμα μία ανταλλαγή να είναι πλέον πιθανή” προσθέτει.