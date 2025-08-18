Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πανέτοιμος για το Ελλάδα – Λετονία, στο τουρνουά Ακρόπολις

Σε… φουλ σύνθεση θα παραταχθεί η Εθνική μπάσκετ στο τουρνουά Ακρόπολις (20-22 Αυγούστου), αφού όλα δείχνουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε κάποιο από τα φιλικά της Εθνικής μπάσκετ, αλλά αυτό αναμένεται να γίνει την Τετάρτη (20.08.2025) στην αναμέτρηση με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο “Greek Freak” προπονείται σε φουλ ρυθμούς, αναμένεται να παίξει κανονικά κόντρα στην Λετονία. Έτσι, θα αντιμετωπίσει έναν άλλο αστέρα του NBA, τον Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Θυμίζουμε ότι η προπόνηση της Δευτέρας (18.0.2025) ήταν η τελευταία στη φετινή προσπάθεια για τον Αντώνη Καραγιαννίδη, ο οποίος “κόπηκε” από τον Βασίλη Σπανούλη, που συνεχίζει με 16 παίκτες στη διάθεσή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@hellenicbf) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητές από τους οποίους θα προκύψει η τελική 12άδα είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις:

20.08.2025, 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21.08.2025, 20.00 Λετονία – Ιταλία

22.08.2025, 20.00 Ελλάδα – Ιταλία