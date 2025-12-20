Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στην 6η θέση της ψηφοφορίας του ESPN για το βραβείο του MVP του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μείνει εκτός με τραυματισμό στους Μιλγουόκι Μπακς και έχασε θέσεις στην ψηφοφορία του ESPN για τον MVP της κανονικής διάρκειας της σεζόν στο NBA.

Εκατό μέλη των ΜΜΕ στις ΗΠΑ συμμετείχαν στην ψηφοφορία του ESPN και ανέδειξαν τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ως φαβορί για το δεύτερο σερί βραβείο του MVP στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει χαμηλά στις προτιμήσεις τους.

Ο Greek Freak ήταν 6ος σε ψήφους, πίσω από τον ηγέτη των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς, Κέιντ Κάνινγκχαμ και Τζέιλεν Μπράνσον.

Η ψηφοφορία του ESPN

1) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ – 856 πόντοι

2) Νίκολα Γιόκιτς – 822 πόντοι

3) Λούκα Ντόντσιτς – 432 πόντοι

4) Κέιντ Κάνινγκχαμ – 271 πόντοι

5) Τζέιλεν Μπράνσον – 106 πόντοι

6) Γιάννης Αντετοκούνμπο – 32 πόντοι

7) Ταϊρίς Μάξει – 25 πόντοι

8) Βίκτορ Ουεμπανιάμα – 18 πόντοι

9) Τζέιλεν Μπράουν – 15 πόντοι

10) Ντόνοβαν Μίτσελ – 6 πόντοι

11) Άντονι Έντουαρντς – 5 πόντοι

12) Στεφ Κάρι – 1 πόντος

13) Άλπερεν Σενγκούν – 1 πόντος

14) Τζέιλεν Τζόνσον – 1 πόντος