Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να κερδίζει το χειροκρότημα στις ΗΠΑ, τόσο για τις ενέργειές του μέσα στο γήπεδο, όσο και έξω από αυτό, με τη συμπεριφορά του και την κοινωνική του δράση.

Μετά το τελευταίο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με δύο παιδάκια από το Make a Wish, ενώ σε νέο video φαίνεται να παίζει «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» με ένα άλλο.

Χάνει μάλιστα στο παιχνίδι από τον πιτσιρικά και του χαρίζει τα παπούτσια του, αφού τα υπογράφει κιόλας για λογαριασμό του, κάνοντας το παιδάκι να… ξετρελαθεί.

He got me 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tq2N9v5Rkk