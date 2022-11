Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χαλάρωσε πριν περάσει στο παρκέ στο παιχνίδι με των Μπακς με τους Μάβερικς, παίζοντας με ένα δεινοσαυράκι στη γραμματεία!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός και κόντρα στους Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 124-115.

Ο Έλληνας φόργουορντ έκλεψε την παράσταση με την εμφάνιση του, αλλά και με μία κίνηση του στη γραμματεία.

Περιμένοντας να περάσει και πάλι στο παιχνίδι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε ένα δεινοσαυράκι και άρχισε να παίζει μαζί του, χαλαρώνοντας πριν επιστρέψει στη παρκέ για τη μάχη με τους Μάβερικς.

Δείτε το βίντεο:

Giannis playing with a toy dinosaur in between timeouts 🦖🤣 pic.twitter.com/3FcKSiMa7a