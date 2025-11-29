Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε δυναμικά, όμως οι Μπακς αποκλείστηκαν στο NBA Cup από τους Νικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε στα παρκέ μετά από 11 μέρες απουσίας και έκανε τρομερή εμφάνιση στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Νιου Γιορκ Νικς στον αγώνα του NBA Cup.

Οι Νικς επικράτησαν με 118-109 των Μιλγουόκι Μπακς και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του NBA Cup, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Τορόντο Ράπτορς στον Καναδά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ στην επιστροφή του.

Ο Greek Freak δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά στα «ελάφια», καθώς οι Νικς είχαν περισσότερους πρωταγωνιστές και με τον Μπράνσον να τους οδηγεί στο σκοράρισμα (37 πόντους) προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του θεσμού.

Για τους Μπακς, ο Κούζμα είχε 20 πόντους και ο Γκριν 18, όμως κανείς άλλος δεν είχε μεγάλη συνεισφορά και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους Νικς να κερδίσουν με διαφορά 9 πόντων στην αναμέτρηση.