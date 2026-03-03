Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε με double double, όμως οι Μπακς διασύρθηκαν 81-108 από τους Σέλτικς

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς με 108-81 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στα παρκέ κάνοντας double double.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε 25 λεπτά συμμετοχής είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, όμως δεν έφτανε για να κρατήσει τους Μπακς ανταγωνιστικούς κόντρα στους Σέλτικς, που είχαν πολλούς πρωταγωνιστές.
Ο Πρίτσαρντ ξεχώρισε για τους κέλτες με 25 πόντους και 9 ασίστ. Ο Γκονζάλεθ έκανε εντυπωσιακό double double με 18 πόντους και 16 ριμπάουντ, ενώ 18 πόντους πέτυχε και ο Γουάιτ, που μοίρασε και 9 ασίστ.
Μετά τον Έλληνα αθλητή επικράτησε το… χάος για τους Μπακς, αφού μοναδικοί διψήφιοι ήταν οι Ουσμάν Ντιένκ με 13 και Μπόμπι Πόρτις με 12 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησε παρκέ για σχεδόν δύο λεπτά χωρίς να πετύχει κάποιο καλάθι.
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο
19 πόντοι
7/16 δίποντα
0/2 τρίποντα
5/7 βολές
11 ριμπάουντ
2 ασίστ
1 μπλοκ
3 λάθη
1 φάουλ
-16 στο +/- σε 25:29