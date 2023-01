Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί αυτή τη στιγμή τον πιο “καυτό” παίκτη του NBA. Ο Έλληνας σταρ έχει μπει στη ζώνη του λυκόφωτος, γράφοντας ιστορικές επιδόσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε αδιανόητες εμφανίσεις στα τελευταία πέντε παιχνίδια στο NBA, ισοφαρίζοντας μυθική επίδοση 51 χρόνων.

Ο Έλληνας σταρ των Μπακς έκανε ρεκόρ καριέρας στους πόντους με 55 κόντρα στους Γουίζαρντς, ενώ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και κόντρα στους Ράπτορς, σημειώνοντας σε ένα 24ωρο 85 πόντους συνολικά και στα δύο παιχνίδια.

Στα τελευταία πέντε παιχνίδια στο NBA, o Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει 200+ πόντους, 80+ ριμπάουντ και 30+ ασίστ και έγινε ο πρώτος παίκτης στο NBA, που σημειώνει αυτή την επίδοση, μετά τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ το μακρινό 1972.

Giannis Antetokounmpo is the first player to total 200+ PTS, 80+ REB, and 30+ AST over a 5-game span since Kareem Abdul-Jabbar in 1972. pic.twitter.com/jy1pyOHfQm