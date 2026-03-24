Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει στο πλευρό του την ένωση παικτών του NBA για τη διαμάχη του με τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφατα είχε έρθει σε ρήξη με τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς τα «ελάφια» θέλουν να τον ξεκουράσουν μέχρι το τέλος της σεζόν για να μην ρισκάρουν πιθανό νέο τραυματισμό.

Η Ένωση Παικτών του NBA στάθηκε στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ήταν δυσαρεστημένος με αυτήν την προοπτική των Μπακς, τονίζοντας ότι το NBA έχει βγάλει έναν κανονισμό που υποχρεώνει τις ομάδες να μην ξεκουράζουν τους παίκτες χωρίς ουσιαστικό λόγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσφατα, ο ιδιοκτήτης των «ελαφιών» είχε δηλώσει ότι θα πρέπει ο Γιάννης να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα, αλλιώς θα πρέπει να τον ανταλλάξουν για να διαφυλάξουν το μέλλον τους.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Παικτών

«Η Πολιτική Συμμετοχής Παικτών (Player Participation Policy) σχεδιάστηκε από τη λίγκα ώστε να διασφαλίζει την υπευθυνότητα των ομάδων και να εγγυάται ότι όταν ένας All-Star όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιής και έτοιμος να παίξει, βρίσκεται στο παρκέ.

Δυστυχώς, οι πολιτικές κατά του tanking είναι τόσο αποτελεσματικές όσο και η εφαρμογή τους· οι φίλαθλοι, οι τηλεοπτικοί συνεργάτες και η ίδια η ακεραιότητα του παιχνιδιού θα συνεχίσουν να πλήττονται όσο η ιδιοκτησία των ομάδων μένει ανεξέλεγκτη.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το NBA για ουσιαστικές νέες προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν άμεσα και θα αποθαρρύνουν το tanking».