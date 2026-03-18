Σύγκρουση Γιάννη Αντετοκούνμπο με Μπακς: Του ζήτησαν να μην παίξει στο υπόλοιπο της σεζόν, αντιδρά ο Γιάννης

Οι Μιλγουόκι Μπακς ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεκουραστεί για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι αντίθετος.

Οι Μπακς περιμένουν ουσιαστικά το φινάλε της χρονιάς. Με ρεκόρ 28-40 δεν κυνηγούν πλέον τίποτα, αφού έχουν μείνει ουσιαστικά εκτός και από το πλέι ιν της Ανατολής. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα Ελάφια σκέφτηκαν να προστατέψουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το υπόλοιπο της φετινής περιόδου.

Το Μιλγουόκι ζήτησε από τον Γιάννη να μην αγωνιστεί φέτος ξανά, προκειμένου να αναρρώσει από τους πολλούς τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει αλλά και να μη ρισκάρει νέο σοβαρό τραυματισμό ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως, αντιδρά, καθώς δεν του αρέσει η ιδέα να μείνει ανενεργός από τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήθελε μέχρι και να συνεχίσει τον αγώνα με τους Πέισερς, παρότι υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο, με το ιατρικό τιμ των Μπακς να του εξηγεί ότι δεν υπήρχε λόγος να πιεστεί περισσότερο.