Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του είναι σε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, συζητούν με τους Μπακς σχετικά με το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ.

Αυτό υποστηρίζει, τουλάχιστον, ο κορυφαίος ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις αφορούν αν το καλύτερο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι μαζί ή μακριά από τα Ελάφια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα αναφέρει: “Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του δύο φορές MVP του ΝΒΑ – και συζητούν αν το καλύτερο για εκέινον είναι να μείνει εκεί, ή κάπου άλλου, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Η λύση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες“.

Story filed to ESPN and joining NBA Today on ESPN in minutes. https://t.co/U45Al84Gzh — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσβησε όλες τις δημοσιεύσεις του στο X και η μόνη που κράτησε είναι μία με τον Κόμπι Μπράιαντ από το 2021, όπου του ευχόταν «χρόνια πολλά». Αυτό έκανε πολλούς να βλέπουν μετακίνησή του στους Λέικερς, όμως με το συμβόλαιό του να «γράφει» 58,4 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη σεζόν, μοιάζει αδύνατο να προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας του Ντόντσιτς και του Λεμπρόν.

Πιο πιθανό είναι το σενάριο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για τους Νικς.

Στις 13 σεζόν του με τους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει δύο βραβεία MVP της λίγκας και τον τίτλο του NBA το 2021, με μέσο όρο 24 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σουτάροντας με 55,2% εντός πεδιάς. Στους 16 αγώνες της φετινής σεζόν, ο μέσος όρος του είναι 30,6 πόντοι, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ.

Παρά την εξαιρετική απόδοση του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς μετρούν 9 νίκες και 13 ήττες στη σεζόν και έχουν χάσει οκτώ από τους τελευταίους 10 αγώνες τους.