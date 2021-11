Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στο αεροπλάνο για την Ουάσινγκτον, όπου θα αντιμετωπίσει με τους Μιλγουόκι Μπακς τους τοπικούς Γουίζαρντς, αλλά παράλληλα θα εμφανιστεί και στον Λευκό Οίκο.

Ο “Greek Freak” και τα “ελάφια” θα φιλοξενηθούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ως πρωταθλητές του NBA, σε μία τελετή που είχε σταματήσει επί Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επανέρχεται με τον πρόεδρο των δημοκρατικών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται να ανυπομονεί πάντως, καθώς σε ένα νέο video των Μιλγουόκι Μπακς, ακούγεται να λέει: «Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε κύριε Πρόεδρε…», καθώς πηγαίνει προς το ιδιωτικό τζετ της ομάδας του.

The MVP is ready to visit The @whitehouse!! pic.twitter.com/WVkuAbxWWO