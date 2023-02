Το 2018 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατοχυρώσει τον όρο «Greek Freak», προκειμένου να μπορεί να το εκμεταλλεύεται – διαπραγματεύεται μόνο αυτός εμπορικά. Τώρα, ο Έλληνας διεθνής προχωράει σε μια ακόμα ανάλογη κίνηση, που δείχνει πως ετοιμάζει κι άλλα project.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέθεσε αίτημα για τα δικαιώματα –και φυσικά την εμπορική αποκλειστικότητα– τριών ακόμη όρων, σχετικών με τη λέξη “freak”.

Πρόκειται για το “Stay Fr34ky”, το “Fr34k Show” και το “Unseen Fr34ky Hours” , τα οποία γνωστοποίησε ο δικηγόρος Τζος Γκέρμπεν.

Μένει να δούμε πόσο χρόνο θα του πάρει και αυτή τη φορά (στις ΗΠΑ διαρκεί αρκετά μια τέτοια διαδικασία) αλλά και σε τι project θα συνδεσει τις συγκεκριμένες λέξεις.

Giannis Antetokounmpo has filed 3 new trademarks for:



1. STAY FR34KY

2. FR34K SHOW

3. UNSEEN FR34KY HOURS



The filings indicate that Giannis plans to launch a wide array of products under each trademark:



✅Clothing

✅Stress Balls

✅Wrist bands



… and more👇#Giannis pic.twitter.com/IOLe72eC6Q